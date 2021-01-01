Скачать свои песни с ВКонтакте

Собрали классный плейлист вконтакте и хотите сохранить его?

Скачивайте на телефон или на компьютер — это быстро и бесплатно.

Борьба за авторские права становится все жестче — вот уже вконтакте ограничил время прослушивания музыки в мобильной версии. Скоро наслаждаться любимыми треками в mp3 можно будет только по платной подписке.

Хорошо, что у нас на сайте вы можете бесплатно скачать музыку со своего вк.

Возьмите любимые песни из вконтакте с собой! Вся музыка с вашей страницы сохраняется на мобильный. Даже если в дороге нет интернета, вы всегда сможете послушать треки. Удовольствие в формате mp3!

— Музыка сохраняется на любых устройствах?

Да, скачивайте музыку с vk на компьютер, андроид или айфон.

— Мне нужна специальная программа для скачивания музыки с vk?

Нет, просто нажмите кнопку и плейлист подгрузится.

— Я могу скачивать плейлисты друзей?

Легко, если они в публичном доступе.

Не забудьте поставить в настройках приватности вашей страницы вариант «все пользователи» напротив пункта «Кто видит мои аудиозаписи». Приятного прослушивания!

Вам необходимо только авторизоваться на сайте через ВК

Для этого нужно доказать, что вы не робот и нажать на кнопку «Получить список песен».

После этого вам откроется список вашей музыки, и появится меню с другими разделами сайта.

P.S. Перед тем, как писать, что у вас что-то не работает, рекомендуем ознакомиться с инструкцией:

«Как качать музыку с ВК»

* это поле заполнять не обязательно, если вы его оставите пустым, то будете авторизовываться как обычно.

Получить список песен